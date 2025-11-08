◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１８９・０４点をマークし、合計２８５・７１点で暫定トップに立った。これで表彰台を確定させ、日本男子では一番乗りでＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

冒頭の４回転ルッツを着氷すると、３本の４回転を含む７本のジャンプ全てを降りた。圧巻の演技後は右拳を突き上げ、客席はスタンディングオーベーションで大拍手が起こった。

ＳＰは冒頭の４回転ルッツが回転不足になったが、大きなミスなく自己ベストを更新した。ガッツポーズを作り、「すごくいい滑り出し。しっかりまとめられたことがうれしい」と納得の表情を見せていた。

今季は６月に右足首の骨挫傷を負った。その後も衝撃波治療を受けたり、痛み止めを服用しながら五輪シーズンを戦い続ける。万全のコンディションではない中、２週前の中国杯でＶ。今大会でも表彰台を確定させ、日本男子では一番乗りでＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

昨年、同会場で行われた全日本選手権の雪辱も果たした。ＳＰを６位発進とすると、フリーでもジャンプが思うように決まらず７位に終わり、「苦しすぎた」と振り返った。演技後は過呼吸で医務室に運ばれていた。「リベンジができるように、素晴らしい演技をしたい」と今大会開幕前に力強く意気込んでいた。「笑顔で締めくくれば払拭（ふっしょく）できる」と話していた通り、こん身の演技で大会を締めくくった。