NiziU、SHIBUYA TSUTAYA１階をジャック 大型POP UPがスタート
SHIBUYA TSUTAYA 1Fで開催中のNiziUのPOP UP
NiziUが、3rd Album『New Emotion』（11月19日発売）のリリースに先駆けて、SHIBUYA TSUTAYA 1Fをジャック。11月7日より大型POP UPがスタートした。
店内大型ビジョンでのアルバムトレーラー・ミュージックビデオ映像放映や、最新作『New Emotion』のアルバムジャケット、「□Emotion」（□は白抜きハートマーク）ミュージックビデオ制作時に着用した衣装やネイルの展示、店舗の外壁を含む全てをNiziUのビジュアルで展開。
また会場内では、現在開催中のホールツアー「NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”」のオフィシャルグッズの一部商品を販売。そしてSpotifyコラボフォトブースでオリジナルフォトフレームの撮影が体験可能に。
さらにはSHIBUYA TSUTAYAでNiziU 3rd Album『New Emotion』を予約した人の中から抽選で、館内1F掲出のフラッグのプレゼント企画も実施。