SHIBUYA TSUTAYA 1Fで開催中のNiziUのPOP UP

NiziUが、3rd Album『New Emotion』（11月19日発売）のリリースに先駆けて、SHIBUYA TSUTAYA 1Fをジャック。11月7日より大型POP UPがスタートした。

【写真】NiziU、大型POP UPの模様

店内大型ビジョンでのアルバムトレーラー・ミュージックビデオ映像放映や、最新作『New Emotion』のアルバムジャケット、「□Emotion」（□は白抜きハートマーク）ミュージックビデオ制作時に着用した衣装やネイルの展示、店舗の外壁を含む全てをNiziUのビジュアルで展開。

また会場内では、現在開催中のホールツアー「NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”」のオフィシャルグッズの一部商品を販売。そしてSpotifyコラボフォトブースでオリジナルフォトフレームの撮影が体験可能に。

さらにはSHIBUYA TSUTAYAでNiziU 3rd Album『New Emotion』を予約した人の中から抽選で、館内1F掲出のフラッグのプレゼント企画も実施。

開催概要

■開催期間：2025年11月7日(金)〜2025年11月16日(日)■開催場所：東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 1F SHIBUYA IP SQUARE (SIPS) A■営業時間：10時00分〜21時00分※最終日のみ10時00分〜20時00分