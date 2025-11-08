◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2025年11月8日 大阪・東和薬品ラクタブドーム）

フィギュアスケートGPシリーズ第4戦のNHK杯が8日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われ、男子フリーでは22年北京五輪銀メダルの鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）と、GP第2戦・中国杯を制した佐藤駿（21＝エームサービス・明大）が、最後まで激しい優勝争いを演じた。

ショートプログラム（SP）は鍵山の98.58点に次ぎ、2位の佐藤が96.67点。1.91点差のスタートだった。

11番滑走の佐藤は、冒頭の4回転ルッツを見事に着氷。その後の4回転ジャンプなどもうまくまとめ、フリーで189.04点は自己ベスト。合計点は285.71点で今季ベストだった。演技後にはこぶしを突き上げるほど気迫を込めていた。また、3位以内が確定したため、12月のファイナル（名古屋）進出も決まった。

一方、最終滑走の鍵山は冒頭の4回転サルコーに成功したが、続く4回転トーループで転倒。それでも、その後は立て直し、後半はジャンプもまとめて、フリーは188.66点、合計287.24点をマーク。佐藤とのし烈な優勝争いを制し、日本男子初の大会3連覇となった。演技後には氷上に倒れ込むほど、気力を振り絞って集中していた。

前日7日のSPではスピンで失敗。「あり得ないところでミスが続いた。明日に向けて反省したい。やっちまったな、と思った」と納得のいかない表情だったが、フリーでも底力を発揮し、ライバルたちに優勝は渡さなかった。

初出場の垣内珀琉（19＝ひょうご西宮FSC）は、フリーではジャンプをうまくまとめ、124.81点をマーク。SPとの合計で186.40点となった。10月3〜5日に行われた近畿選手権の直前に右足首を負傷し、痛みと闘いながらの演技だった。

▼3連覇の鍵山「緊張したが、最後だから思い切り楽しもう、と。後半でリカバリーでもできた。完成形には程遠いが、今出せる全力は出せた。まだまだ伸びしろがある。（同い年の）駿にも負けてられない。もっと良いものをお見せできるようにしたい」