『ミスマガジン2023』でグランプリを獲得し、現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に出演していた俳優・今森茉耶さん（19）が、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていたとして、所属事務所がマネジメント契約を解除したことを、8日に公式サイトで発表しました。

公式サイトは「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と報告。

続けて「本件により、日頃より弊社および所属タレントをご支援くださっているファンの皆様ならびに関係各所の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。

その上で「弊社では本件を厳粛に受け止め、所属タレントへのコンプライアンス教育および管理体制の一層の強化に努め、再発防止に取り組んでまいります」としています。

今森さんは2006年生まれ。『ミスマガジン2023』でグランプリを獲得し、ソロで『ヤングマガジン』の表紙を飾ると、2024年に映画『こころのふた 〜雪ふるまちで〜』で映画初出演。その後も様々なドラマや映画に起用され、現在放送中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』では、ゴジュウユニコーン／一河角乃役で出演していました。