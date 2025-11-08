¡ÖÊì¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×µå³¦¶þ»Ø¤ÎÃËÁ°¡õ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¼¡Ä·Ä±þÂ´¤Î28ºÐÀ¼Í¥àÆ©¤±´¶°áÁõá»Ñ¤Ë¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤é¹§»Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ä¡×¡ÖÈ±·¿¤È¥ê¥Ü¥ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó°áÁõ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»
¡¡Éã¤Ïàµå³¦¶þ»Ø¤ÎÃËÁ°á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÊì¤Ï¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ä¡£28ºÐÀ¼Í¥¤ÎàÆ©¤±´¶°áÁõá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó°áÁõ¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õ¿§¤ÇÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½ïÊýÍ¤Æà¡£È±¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò2¤Ä¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª°áÁõ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤½¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó°áÁõ¤ò¸«¤ì¤Æ´¶Æ°¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊì¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¡ÖÈ±·¿¤È¥ê¥Ü¥ó¤È°áÁõ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌÜ¸µ¤È¤«¤è¤¯¸«¤¿¤é½ïÊý¹§»Ô¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Í¤Æà¤ÎÉã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¹Åç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿½ïÊý¹§»Ô¤µ¤ó¤Ç¡¢Êì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ïÊý¤«¤Ê»Ò¡£¹§»Ô¤µ¤ó¤È¤«¤Ê»Ò¤Ï1996Ç¯¤Ë·ëº§¡£97Ç¯7·î¤ËÄ¹½÷¤ÎÍ¤Æà¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£99Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢2006Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¤Æà¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£ÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤ÆÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£