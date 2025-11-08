ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【長崎ヴェルカ】「名古屋との西地区首位攻防戦」GAME1は惜敗 連勝… 【長崎ヴェルカ】「名古屋との西地区首位攻防戦」GAME1は惜敗 連勝は12でストップ《長崎》 【長崎ヴェルカ】「名古屋との西地区首位攻防戦」GAME1は惜敗 連勝は12でストップ《長崎》 2025年11月8日 17時53分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は8日、ホームで名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦。 91‐96で敗れ、連勝は12でストップしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト プロの道具を使い“ものづくりの楽しさ”を実体験「諌早工場博」県金属工業協同組合が開催《長崎》 模擬店やダンス＆ボーカルグループのライブも「長崎国際大学の“開国祭” 8日から開催《長崎》 “より良質なイチゴの生産を”「県内イチゴ生産者を表彰」今年度8000トンの出荷を計画《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 東京, 静岡, 大船, 老人ホーム, イベント, 老後, 神事, 慰霊祭, 金属加工, 鎌倉