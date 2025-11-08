杉浦太陽＆辻希美、第5子次女・夢空ちゃんの“3ヶ月記念ショット”公開「最高の夢をありがとう」
タレント・杉浦太陽（44）と、妻でタレントの辻希美（38）が8日、それぞれインスタグラムを更新。次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の誕生からこの日で3ヶ月を迎えたことを報告し、夢空ちゃんの“3ヶ月記念ショット”を公開した。
【写真】杉浦太陽＆辻希美、第5子次女・夢空ちゃんの“3ヶ月記念ショット”
辻は8月8日に夢空ちゃんを出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と喜びを記していた。
杉浦と辻はこの日の投稿で、夢空ちゃんとおむつで“3ヶ月”の文字を表現した記念ショットをアップ。2人とも“あっという間”と3ヶ月を振り返り、杉浦は「ユメアの成長を日々感じられる、幸せと癒し… 我が家に最高の夢をありがとう」、辻は「ほ〜んとに可愛くて癒しガール いつも幸せをありがとう」とそれぞれ愛情たっぷりにつづった。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
