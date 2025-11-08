フジテレビ系「相葉◎×部」が８日、放送され、元ＡＫＢ４８の前田敦子、板野友美が出演した。

板野は前田の誕生日をサプライズで祝福した日のことを回想。「敦子を連れ出して、（高級ホテルを）予約して。誕生日のお祝いをしようって計画して（メンバー）１人ずつ、いろんなとこに隠れて。最後は机の下からケーキを持って出てくる。もう３回ぐらいリハーサルして」と綿密に計画していたと話した。

前田は、板野やメンバーの意図を理解していないため、多忙の中、不明瞭な理由で会場に連れて行かれたことに困惑していたと述懐。

「スタッフさんが嘘ついて（自身をホテルに）連れてって。そのスタッフさんに、まず私は『いや、いや、なんでよ…』ってなったのを覚えてるんですけど…」と振り返った。

感情のボタンを掛け違えたまま会場入りした前田に、板野は「ドア開けて。私からハッピーバースデートゥーユー♪みたいな感じで入って行ったんですけど…。（前田は）ありがとうー！みたいな感じで（バスデーケーキのろうそくの火を）フッて消して。『じゃあ私帰るね！』って帰っちゃったんです。すごくショックだったし、そっから私は３時間ぐらい号泣して…」と苦笑で振り返った。

前田は「本当に忙しい時期で。こんなに忙しい時期に何をどう喜べばいいのか分かんないよっていうぐらいで。サプライズがすごい苦手で、一生懸命やってくれたんですけど…。ダメでしたね、そのときの私には」と申し訳なさそうに当時を述懐した。

初期メンバーの一人として、当時のバースデイパーティーや２人の関係を見ていたスタジオの柏木由紀は「本当に（メンバー全員に）余裕がなかったんですよね。どっちの気持ちも分かる…」と二人の感情を慮りながら振り返っていた。