資産価値の心配は不要！？ 不動産価格の上昇がまだまだ続くワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話】

実は、不動産価格の上昇はここからが本番！？

新築マンションの価格は落ちない？

資産として家を買おうと思っている人の多くは、おそらく「今は値上がりしているけど、この先に値段が下がるかもしれないし……」と考えることがあるのではないでしょうか。

しかし私は「今後しばらくはマンションの価格が下がることはない」と断言します。むしろ、値上がりはここからが本番だといえるでしょう。

その根拠はいくつかあります。そもそも現在の不動産価格の上昇は「分譲マンション」における状況です。2020年の新型コロナウイルスの流行で戸建ての需要が高まり、戸建ての価格がいっとき上昇したのは事実です。しかし2024年以降、戸建ての需要と新規供給は落ち着き、今はまた横ばいとなっています。

一方、分譲マンションはそもそもの供給が郊外の戸建て用地よりは少なく、新築マンションに使えるような都心の土地は減り続けています。また、多少上がったとはいえアメリカに比べると日本の金利はまだ低く、円安傾向は続くでしょう。そうなると日本の不動産、特に分譲マンションは海外からの投資対象となり、この傾向もまだ終わりそうにありません。もちろん、建築コストの上昇も先が見えない状況です。これらの条件からも、マンション価格はしばらくは上がり続けるでしょう。むしろ、ここからが本番ともいえるのです。

不動産価格は上昇の一途

現在、不動産価格は上昇の一途。

下記は2008年4月から2024年4月までの住宅市場価格推移をグラフ化したもの。2010年を平均として、マンションに関しては約2倍弱の価格高騰が起こっている。

出典：国土交通省 不動産価格指数（住宅）（令和６年６月・第２四半期分）より

そもそも、なんで不動産価格が上がり続けている？

①首都圏のマンションの需要に対して、新築マンションの供給が少ない

②金利安と円安により、海外からの投資が増えている

③円安と物価高、燃料費と人件費の高騰による建築コストの増加

新築物件に使える土地はもう都内では少なくなっています。立地のいい場所の新築物件はますます高騰するでしょう

