映画『爆弾』舞台挨拶レポート、佐藤二朗＆山田裕貴による取調室での応酬を「2人芝居だと思って託したらいい芝居をしてくれて助かった」と永井聡監督語る

映画『爆弾』舞台挨拶レポート、佐藤二朗＆山田裕貴による取調室での応酬を「2人芝居だと思って託したらいい芝居をしてくれて助かった」と永井聡監督語る