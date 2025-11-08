【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】

【写真】高市首相への手紙「公平で公正な日本のために」…赤木雅子さんが奈良の地元事務所へ

「新たな事実が判明していないため、改めて第三者による調査が必要とは考えておりません」

高市早苗首相は言い切った。森友事件の再調査を迫られた5日の参議院代表質問での答弁だ。思わず「何言ってんの！」とツッコみたくなる。一連の文書開示をはじめ“新たな事実”が続々判明しているじゃないの。

森友学園に国有地を8億円値引きしたのは財務省だ。片山さつき財務大臣に7日の会見で首相の答弁について見解を尋ねた。片山大臣は「閣内全部統一しておりますので、総理がお答えになったことはその通りでございます」と述べ、認識は同じだと示した。

だが先月、問題の国有地を管理する国土交通省大阪航空局は、値引きの根拠とされた地中のゴミが当初の想定の4分の1しかないという調査結果を初めて明らかにした。まさに新事実だ。

そこを質すと片山大臣は、8年前の事件発覚時に会計検査院が行った検査を引き合いに出した。ゴミの撤去費用の算定で慎重な調査検討を欠いたと指摘されたが、全体を通じて違法があったとまではされなかったとした上で、

「今回の国交省の調査結果は、こうした会計検査院の結果を覆すようなものではないと認識しております。そこが、高市総理が答弁された通りでございます」

ずいぶんおかしな理屈だ。そもそも会計検査院がこの事実を知っていたら検査結果は覆っただろう。しかも新事実は国交省の調査に限らない。一連の森友文書の開示で新しい情報が次々と明らかになり、様々に報道されている。これらも“新たな事実”ではないというのか？

「新たな事実とお感じになって報道されるものもあると思いますけれども、会計検査の結果を踏まえてこれまで説明してきた内容と、今のところは整合的であると我々は理解しております。財務省がまとめた調査報告書と比べても、それを超えるもの、覆すものではないと判断しておりますので、更なる対応が必要となるような新たな事実は確認されていない。そういう意味での判断です」

■10日の衆院予算委で立憲・川内博史議員が質問へ

いかにも苦しい“言い訳”に聞こえる。それに片山大臣は“更なる対応が必要な”新事実はないと言葉を足して説明したが、高市首相は「新たな事実がない」と言い切っている。高市首相の師、安倍晋三元首相が森友事件で「私や妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞める」と答弁したことを思い出す。根拠を十分示さず言い切るのは危うい。高市首相の答弁は少なくとも“言葉足らず”ではないか？ 片山大臣は「閣内で不一致がないようにしております」と繰り返したが、首相と大臣の発言にはズレがあると感じられた。

この会見は衆議院の議員食堂で行われた。その模様をじっと見つめている人物がいた。立憲民主党の川内博史衆議院議員だ。10日の衆議院予算委員会で森友事件について質問することにしている。すでに高市首相と片山財務大臣、それにゴミの再調査を行った国土交通省の金子恭之大臣にも答弁を求めている。片山大臣は会見後、川内議員に「ご指導よろしくお願いします」とあいさつした。実は同じ議員食堂で金子国交大臣も会見をしており、やはり川内議員に「お手柔らかにお願いします」と語りかけたという。

「新事実はない」などとふざけた答弁を許してはならない。10日の予算委員会はNHKで中継される。川内議員がどのように切り込み、高市首相らがどう応じるかに注目したい。

（相澤冬樹／ジャーナリスト・元NHK記者）