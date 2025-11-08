ワールドシリーズ（WS）で3勝を挙げ、MVPに輝いたドジャースの山本由伸（27）。

第2戦は1失点完投、第6戦も6回1失点と好投。第7戦では同点の九回1死一、二塁から中0日で登板し、十一回まで無失点に抑え、胴上げ投手となった。

メジャー2年目にして常勝チームの真のエースに成り上がった。1年目の2024年は7勝2敗、防御率3.00だったが、2年目の今季はチームで唯一、ローテを守り、12勝8敗、同2.49。被打率も.229から.183に良化した。

「スタットキャスト」などの米データ分析サイトの数字を見ると、今季は相手打者への対応力が格段に上がった。中でも山本の大きな武器である「七色の変化球」の球質が向上、ストライクゾーンを立体的に使えるようになったことが分かる。

■6、7種類のスピン

伝家の宝刀スプリットは平均球速が1.1キロ速くなったことで、空振り率が昨季の38.6％から42.1％にアップ。リーグ優勝決定シリーズで対戦したブルワーズのイエリッチは「手元で急に落ちるから、フォーシームと見分けがつかずに振ってしまう」と脱帽した。

WS第7戦でも延長十回、スプリンガーに対してスプリットを連投。空振り三振に切って取った。

今季のスプリットの平均回転量は1427で1300前後のメジャー平均より多いが、前出のスプリンガーは「6、7種類のスピンをコントロールできる。あのスプリットを打つのはちょっと難しい」と言っていた。

カーブの変化量も、昨季より平均4.5センチ増えて33センチに。メジャー平均より縦に15センチ、横に7.6センチも大きく曲がる。打者が対応できず、カーブの空振り率も33.3％から36.7％にアップした。

このカーブが生きたのがWS第2戦だ。初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを迎えると、主砲ゲレロに対し、カウント2-2から、最後は低めにカーブを投げ込み、空振り三振に仕留めた。その後、2死一、三塁で迎えたバーショには、フルカウントからカーブで見逃し三振を奪った。

回転は少なくても、“ホップ成分”はダルビッシュ級

■多投したツーシーム

ツーシームの割合は、対右打者が昨季の2.8％から7.5％に、対左打者は6.1％から11.0％に増えた。それに応じてゴロ率が48.3％から53.7％にアップ。打たせて取ることで球数が減り、1試合平均4.9から6.0と1イニング以上伸びた。ポストシーズンでの2試合連続完投勝利を下支えした。

山本は9月に球団のスペイン語公式X（旧ツイッター）で「ランディ・ジョンソンがツーシームの話で日本のテレビに出ていた。たまたまテレビを見ていて、次の日練習で試してみたら、ちょっと動いた。練習してみようと思って、そっからどんどん良くなって、試合で使えるようになった」と明かしている。

■回転が少なくてもホップ

今季のフォーシームのスピン量はメジャー平均の2300を下回る2200。「回転数が平均以下なのに、むしろ浮き上がる性質がある」と米球界関係者がこう続ける。

「24年のパドレスのダルビッシュのフォーシームの回転数は、2500を超え、ホップ成分が多い。一般的に回転数が高いほど、ホップ成分も多いといわれるが、山本とダルの縦の変化量である『V成分』を比べると、山本が13〜17インチで、ダルビッシュが12〜16インチ。横の変化量を示す『H成分』も、山本が6〜10インチで、ダルビッシュ6〜11インチと、ほぼ同じ性質のフォーシームを投げている。フォーシームの回転数が2400を超えるカブスの今永もV成分は11〜16インチ。山本と大きな違いはない。ホップしづらいはずの山本のフォーシームが、浮き上がるといわれるのは、そのためだと考えられます」

山本が大きな飛躍を遂げたのも納得だ。

