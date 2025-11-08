２０歳未満の飲酒で出演中のテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・午前９時３０分）を降板となった女優の今森茉耶について、同番組を制作している東映がコメントした。

東映は取材に対し、「１１月６日に所属事務所から飲酒について報告があり、関係各所と協議の上７日に降板を決定しました」と経緯を説明した。

出演シーンのカットなど対応については「制作の過程についてはお答えしかねます」とした。

テレビ朝日のサイトによると「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに２０歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けた」という。これを受け「事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました」と経緯を説明した。

今森は「ミスマガジン２０２３」でグランプリに輝き、森香澄、なえなのらが所属する芸能事務所「ｓｅｊｕ」に所属した。２４年の映画「こころのふた〜雪ふるまちで〜」で映画デビュー。「ゴジュウジャー」には一河角乃役で出演していた。

今森の所属事務所もこの日、公式サイトを更新し「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、２０歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と発表。サイト内の今森のプロフィルページも既に削除され、ＳＮＳも非公開アカウントに変更されている。