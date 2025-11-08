◇明治安田J1リーグ第36節第1日 東京V0−0福岡（2025年11月8日 味の素ススタジアム）

東京Vが0−0で引き分け、今季17度目の完封で勝ち点1を得た。前節でJ1残留を決めていて、さらに勝ち点積み上げを目指したが、福岡の堅守に阻まれ、得点をあげることができなかった。

城福浩監督（64）は「前半はインテンシティーの高い守備は表現できたが、ボールが足に付かず、落ち着く場面が少なかった。後半、白井と川崎を入れて落ち着いたが、20分ぐらいいい時間帯があったので、そこで点取りたかった。17試合完封は、このチームは守備的ではないのに失点ゼロは胸を張っていい」と評価した。

後半から出場していいプレーを見せたFW白井白井亮丞（20）も「守備から入ろうと意識した。ボールを持って前向いて自分の良さは出せたが、練習試合でうまくいっていたので、いいプレーをしようというのがあったが、相手の足に当てたり、シュートも自分から積極的にしないと駄目だと思った」と、振りかえる。

DF谷口栄斗（26）も「ボールを持たれたが決定機は作られなかった。相手の時間稼ぎにやられたが、審判がコントロールしてくれないと難しい。次は鹿島だが、シャーレを掲げる姿をサポーターに見せてはいけない。バトルの部分で磨きかけないと。しっかりリフレッシュしてやりたい」と、次戦鹿島戦へ目を向けた。