「かわいさ、時代を超える」ベリエちゃん・ナカムラくんら“ナルミヤキャラクターズ”が再びトレンドに
2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド「ナルミヤ・インターナショナル」。メゾピアノのうさぎ「ベリエちゃん」や、エンジェルブルーの「ナカムラくん」など、かわいさと個性で少女たちを虜にしたキャラクターたちが、いま“平成レトロ雑貨”として再注目されている。刺繍缶バッジやぬいぐるみ巾着、スマホケースなど、懐かしさとトキメキを同時に味わえるアイテムが続々登場している。
■ナルミヤ キャラクターズとは？
2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド「ナルミヤ・インターナショナル」。mezzo piano（メゾピアノ）のうさぎのキャラクター「ベリエちゃん」。ANGEL BLUE（エンジェルブルーの「ナカムラくん」など、ファッションだけでなく、キャラクターの存在感でも少女たちを魅了した。文房具や雑貨まで幅広く展開し、かわいいだけでなく、ブランドごとの世界観を持つキャラたちが平成キッズの心をときめかせた。
なお、現在も「平成レトロ雑貨」として、あの頃のときめきを呼び覚ます存在となっている。
●バンダイ ナルミヤキャラクターズ 刺繍缶バッジビスケット（12個セット）
懐かしの「ベリエちゃん」や「ナカムラくん」たちが刺繍缶バッジになって登場。レトロなお菓子缶のようなパッケージも相まって、平成ムード満点のコレクション。バッグやポーチにつけるだけで“平成キッズ”感がよみがえる。BOX販売なので、推しキャラをコンプリートしたい人にもぴったり。
おすすめポイント
・懐かしいキャラが勢ぞろいのBOX仕様
・刺繍仕上げで高級感＆耐久性あり
・インテリアにも映えるレトロデザイン
●メゾピアノ ベリエちゃん メッシュポーチ（リール付き）
メゾピアノのアイコン「ベリエちゃん」を大きくあしらったメッシュポーチ。パステルピンク×リボンのデザインがまさに“平成ガーリー”そのもの。リール付きでICカードケースとしても使え、実用性も抜群。バッグにつけるだけで気分が上がる。
おすすめポイント
・ベリエちゃんの刺繍がかわいすぎる
・リール付きで通勤・通学に便利
・メッシュ素材で軽く、通気性◎
●クラックス うるちゅるポップシール エンジェルブルー
ゆるかわフェイスの「ナカムラくん」が、いまや人気すぎて手に入らないぷっくり立体の“うるちゅるシール”に。雑貨やスマホケースに貼るだけで、あの頃のスクールデコが再現できる。眺めているだけで懐かしくて笑顔になるアイテム。
おすすめポイント
・ナカムラくんの表情が完全再現
・ぷっくり加工がかわいさ倍増
・推し活デコや手帳にぴったり
●Mezzo Piano×Hello Kitty ベリエちゃんマスコット
メゾピアノとハローキティの夢のコラボが実現。ベリエちゃんがぬいぐるみになって登場し、座らせて飾れる仕様に。ピンクリボンと刺繍ドレスの再現度も高く、ファン必携のコラボアイテム。
おすすめポイント
・メゾピアノ×キティの豪華コラボ
・飾っても撮っても映えるビジュアル
・ふわふわの触り心地が癒し効果抜群
●ティーズファクトリー エンジェルブルー ぬいぐるみ巾着 ナカムラくん
ナカムラくんの顔がそのまま巾着になった、存在感抜群のぬいぐるみアイテム。小物入れとしてはもちろん、バッグチャームとしても人気。もこもこ素材で手触りが良く、“平成のゆるキャラ感”を令和に再現している。
おすすめポイント
・立体フェイスがかわいすぎる
・ふわふわ素材で癒される
・持ち歩けば注目されること間違いなし
●ツジセル エンジェルブルー 前髪クリップ ナカムラくん
使うたびに笑顔になれる、ナカムラくんの前髪クリップ。レトロポップなカラーリングがポイントで、コスメポーチやデスク横に挟んで飾ってもかわいい。実用性と“懐かしみ”を両立した推しアイテム。
おすすめポイント
・使っても飾ってもかわいいデザイン
・軽くて扱いやすいサイズ感
・ナカムラくんの表情がレアすぎる
●ベリエちゃん バスタオル（大判 80×130cm）
ふわふわ素材にベリエちゃんの大きなプリントをあしらった、存在感満点のバスタオル。お風呂上がりやビーチでも目を引くデザインで、肌触りの良さも抜群。平成ガーリーな部屋のインテリアとしても映える。
おすすめポイント
・吸水性＆抗菌防臭加工で実用的
・インテリアにもなるかわいさ
・懐かしのベリエちゃんデザイン
●KDDI ナルミヤキャラクターズ iPhoneケース（メゾピアノ）
ベリエちゃんのプリントが施されたハイブリッドiPhoneケース。ピンクのロゴやラメ入り加工が乙女心をくすぐる。強度のあるクリア素材で、懐かしさとスタイリッシュさを両立。平成キッズの大人女子にもぴったり。
おすすめポイント
・ベリエちゃんの令和仕様デザイン
・ラメ入りクリア素材がかわいい
・耐衝撃性と軽さを両立
平成の少女たちの憧れを集めた「ナルミヤキャラクターズ」。ベリエちゃんもナカムラくんも、いま見ても色あせないかわいさで、令和のSNS文化とも相性抜群。あの頃の“キラキラした日常”を思い出しながら、日常に小さなときめきを取り戻してみてはいかがだろう。
