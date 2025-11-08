元HKT48の田中美久さんが、「2026カレンダー発売記念イベント」を行いました。



【写真を見る】【 田中美久 】「100点満点」のカレンダーで大人っぽい姿を公開「美意識が上がって2週間に1回皮膚科へ」





今回のカレンダーは、「いろんな国に一緒に旅に出かけているイメージ」で撮影されたそう。また、田中さんは‟自分自身でお洋服とかメイクとかもプロデュースさせていただいた。特にこだわった部分は、自分が11歳から10年間アイドル活動し、卒業して、写真を撮っていただく機会がすごく多くて、みんな見慣れてるんじゃないかなっていう気持ちもあったので、新しい自分をどうやったら出せるかなっていうのを考えた時に、衣装だったりとか、ほんとに着たことのない生地感とか形にこだわって作りました。”と語りました。









お気に入りのカットとして選んだのは1月の写真。選んだ理由について田中さんは‟1月っていう始まりが好きだったので、大人っぽい私を見せたいなと思って1月にしました。自分でも大人っぽいと思います”とアピール。さらに記者から「カレンダーの出来栄え」について質問が出ると、‟100点満点中100点！今までは99点で残りは伸びしろみたいな感じだったけど、沢山考えて作った作品なので満点です”と胸を張りました。









また、記者から「最近、大人っぽいと感じた瞬間」について質問が出ると、田中さんは「悪い意味になっちゃうんですけど」と前置きすると‟中学生とかの頃はメイク落とさないで寝ても肌荒れをしなかったんですけど、今すぐ肌に出ちゃったりだとかして。身体的に大人になって、疲れが出やすくなっちゃったんだなって感じるんですけど、それも踏まえて全体的に大人っぽくなったなと感じました。”と苦笑。しかし良いこともあったようで、‟その分、美意識が上がって、2週間に1回皮膚科に行ったり、毎日パックをしています”と明かしました。









11月に入り、今年1年について田中さんは‟ソロアーティストデビューさせていただいたりだとか、絶対に自分では想像もつかなかったお仕事とかがもうあったりとかして、ファンの方も「マルチで活躍するようになったね」って言っていただけるくらいにはお仕事も頑張れるようになったので、自分のやりたいこととが沢山叶う１年だったなって思いました。”と振り返りました。

【担当：芸能情報ステーション】