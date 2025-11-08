″ムーミン″デザインがかわいすぎ「ハウスオブローゼ」の限定ウィンターギフトは贈り物にもぴったり。

ハウスオブローゼは、2025年11月1日から、「ムーミン ウィンターギフト」を数量限定で販売しています。

ムーミン谷のやさしさをイメージした限定アイテム

「ムーミン ウィンターギフト」は、肌も心もやわらかくうるおすケアアイテムがそろい、贈り物にぴったりなかわいいデザイン。自分へのご褒美にもおすすめの特別なコレクションです。

ラインアップの一部を紹介します。

・ムーミン ウォータリーオイル PF＜ボディ・ヘア用オイル＞（80mL）

お肌や髪など、乾燥を防いでうるおいを閉じ込める万能オイルです。

価格は1980円。

・ムーミン ネイルオイル PF（9mL）

爪や指先にうるおいを与え、乾燥を防いで美しく整えるネイルケアオイル。無着色・無鉱物油・パラベンフリー・アルコール（エタノール）フリーです。

価格は1650円。

・ムーミン ボディソープ PF （300mL）

きめ細かい泡でやさしく洗い上げ、うるおいを保ちながらしっとりとした肌に導きます。無着色・無鉱物油・パラベンフリー・アルコール（エタノール）フリー・弱酸性です。

価格は1430円。

ほかにも、「ムーミン ボディクリーム PF」（1650円）、「ムーミン ハンドクリーム PF」（1100円）、「ムーミン バスソルト PF」（385円）、「ムーミン チーフタオル PF」（770円）、「ムーミン ハンドケアギフト PF」（1980円）、「ムーミン モイストリップ RD」（1100円）があり、ムーミン谷の温もりを感じられる限定デザインが魅力的です。

詳細は公式オンラインショップから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部