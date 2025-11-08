北海道がジョーンズ＆オカフォー躍動で滋賀を退ける…粘る相手を振り切りホーム4連勝に

11月8日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節GAME1が北海きたえーるで行われ、レバンガ北海道が95－83で滋賀レイクスに勝利した。

試合序盤から北海道が主導権を握る展開となり、前半だけでジャリル・オカフォーが14得点、ケビン・ジョーンズも13得点とスコアを伸ばし、53－36と17点リードを奪って試合を折り返した。後半に入っても北海道ペースで試合は進んだが、第3クォーター終盤に滋賀のトーマス・ウィンブッシュの得点をきっかけに0－10のランを許し、72－61で最終クォーターを迎えた。その後は両者一歩も譲らぬ展開となったが、北海道がリードを守りきり、95－83で勝利を手にした。

ホーム4連勝となった北海道は、ジョーンズが20得点5リバウンドを記録。オカフォーが17得点13リバウンドでダブルダブルを達成し、ジョン・ハーラーと富永啓生がともに15得点をマークした。一方8勝6敗となった滋賀はライアン・クリーナーが29得点、ザック・オーガストが15得点11リバウンド3ブロックでダブルダブルを達成、ウィンブッシュが15得点を記録した。

■試合結果



レバンガ北海道 95－83 滋賀レイクス



北海道｜23｜30｜19｜23｜＝95



滋 賀｜19｜17｜25｜22｜＝83

