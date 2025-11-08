¡Ö¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×³«Ëë14»î¹ç¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤·¡ÄÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¶ì¶¤Ë»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¡×¡ÖÆ°¤¤äÁö¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡º£²Æ¤Ë¥ì¥ó¥Ì¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸Å¶¶µü¸è¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î³«Ëë14»î¹ç¡Ê¤¦¤Á13Àï¤Ë½Ð¾ì¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ÀÌµÆÀÅÀ¡£¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Î£±ÅÀ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î£´Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ëÀï¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤¬£´¡Ý£°¤È²÷¾¡¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¸Å¶¶¤Ï¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤º¡£½é¥´¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¸å¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò£³²ó¤¯¤ê½Ð¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹´ÆÆÄ¡¢¸Å¶¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡ÖÈà¤¬Â¿¤¯¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈà¤é¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤«¤é¤À¤Í¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤ÈË¾¤ß¡¢Èà¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤«¤é¤À¡£¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ç¡¢Æ°¤¤äÁö¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÁÇÁá¤¤¡£°ÊÁ°¤â¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡£¡Ê¥´¡¼¥ë¤Ï¡Ë¤¤¤º¤ì·è¤Þ¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¼«¿®¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ìë¤ÏÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤ÇÈà¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤è¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤âÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Ï¤È¤Æ¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡£Èà¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£°ÊÁ°¤â¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤è¡×
¡Ö¥¥ç¥¦¥´¤Î¤³¤È¤ò²¿¤«¤·¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¬¿¿¼Â¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤¬¤¤¤Æ¹¬±¿¤À¤è¡£Èà¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡ÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤ò¥Õ¥¡¥ó¤â»Ø´ø´±¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
