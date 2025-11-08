お笑いタレントの柳原可奈子（39）が8日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。意外すぎる“類似タレント”を明かし、驚かせた。

ゲストとしてサンドウィッチマンとトークをする中、伊達みきおが「可奈子ちゃんって元々、ライバルとかいたの？同じ芸風の人ってあんまいないよね」と聞くと、柳原は「うーん。女性芸人で…」と思い当たる人はいない様子。

ただ「（スケジュールが）仮で入っててバラシ（キャンセル）になって、（番組を）見てたら“あ、この人になったんだ”みたいなことって誰ですか？そういうこと、もうサンドさんないですか？」と質問。伊達が「いや、あったよ、それこそ、あのタカトシさんがいたりとか」と自身の類似タレントとして「タカアンドトシ」の名前が挙げっていたことを告白した。

すると「私は本当いろんな変遷があって」と柳原。「女性芸人だった時もあれば、柴田理恵さんだった時期もあって」と明かすと、意外すぎる人物にスタジオは驚き。

柳原はその理由として「よく泣いたりとか、なんかあのVTRに反応するから」だと考えているといい、「この間、直近で一番最近であったのはフジモンさんだった。“ええー！”と思って」とお笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史の名前を挙げた。

「“そこも一緒なんだ”“どう見られてんだろう”って。“このロケ行ってください”って時間まで押さえていて、何日か前にバラシになる。で、（あとになって）その番組つけたらフジモンさんがそこのとこで立ってて、“えー！”って。“私って何枠なんだろう”と思って」と苦笑。

「いろんな女性芸人で呼ばれることもあれば、女性タレント、今だとママさんタレントみたいなので呼ばれることもあるし、ちょっと横でガヤじゃないけど“ええ！凄ーい！”みたいな、VTR中に言っててほしいみたいな感じで（仕事を）いただくこともあるし、なんかちょっとよくわかんない」ともらした。