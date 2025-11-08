落語家・立川志らく（62）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。タレント・フワちゃんがプロレスラーとして活動を再開する件について言及した。

昨年8月から活動休止していたフワちゃんだが、同日女子プロレス団体「スターダム」後楽園ホール大会のリングに登場。「プロレス一択」での活動再開を宣言した。12月29日に両国国技館で試合を行うことを明らかにした。フワちゃんは22年10月にスターダムでプロレスデビューを飾っていた。

マイクを握ると「また挑戦したいもの。それはプロレス一択でした。反省や、みそぎのためではありません」と強調。「そんな大好きなプロレスにこれから本気で向き合うため、今日はこの後楽園にあいさつをしに来ました。改めてこの状態の私を受け入れてくれているスターダム、先輩方に感謝しています。これから死ぬ気で頑張ります!」と“オール敬語”で誓っていた。

この件について、志らくは「フワちゃん、頑張ってね。応援している。とっても良い人だと言うことは、わかっている人はちゃんとわかっているから。フワちゃんはフワちゃんらしく生きていけばいい。どんな世界でも光り輝けるはず。ちょっと綺麗な言葉ばかり並べて恥ずかしくなった」と歓迎し「今度どこかで会ったら『志らく師匠とか志らくさん、なんて呼ぶなよ』前みたいに『わー、志らくぅ！』でいいからな」とつづっていた。