まるっと真似させてーーッ！【niko and ...】40代ママ店員さんの「最旬おしゃれコーデ」

大人コーデを意識すると、つい地味見えしてしまうことも。そんなときは“遊び”や“抜け感”を少しプラスするのが、おしゃれ見えのコツかも。そこで参考になりそうなのが【niko and ...（ニコアンド）】のスタッフさんによる最旬おしゃれコーデ。今回は40代ママ店員さんの着こなしを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

スウェットセットアップでこなれムードに

【POLO BCS（ポロ ビーシーエス）】とのコラボスウェットを、セットアップで着こなしたスタイル。ゆるっと肩の力を抜いた着こなしで、大人の余裕を感じさせます。フード付きシャツをレイヤードするテクニックで、ラフ見えを回避。足元はあえてきれいめなシューズを合わせて、スパイスを効かせるのがコツです。

異素材MIXカーデを主役に遊び心のあるコーデに

リブニットにキルティング素材がドッキングされた、ひとクセカーディガンが主役のコーデ。ここにニットスカートを合わせれば、ほっこりと暖かそうなスタイルが完成します。ポップなカーデがメインだからこそ、スカートで上品さをプラスするのが大人のバランス。寒い日はフェイクファーのキャップなど、遊び心のある冬小物をプラスするのもいいかも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M