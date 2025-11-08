「今日好き」Bao、“そっくり”兄顔出しで誕生日祝福「イケメン兄弟」「遺伝子最強」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたBao（バオ）が7日、自身のInstagramを更新。兄の誕生日を祝う様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身イケメン「そっくり」兄を顔出し
Baoは「20歳って素敵だね 良い日だ！！」とコメントし、「兄貴の20歳の誕生日 祝う日のvlog」として動画を公開。誕生日を祝うための「1ヶ月待ち」の肉料理屋で、兄と乾杯し肉料理を楽しみながら、お祝いする様子を投稿している。
この投稿に、ファンからは「イケメン兄弟」「眼福」「お兄さんかっこよすぎ」「遺伝子最強」「最高の誕生日」「2人とも爽やか」「そっくり」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。バオは「卒業編2024inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Bao、イケメン兄顔出しのvlog公開
◆Baoの投稿に反響
