¥é¥Ã¥Ñ¡¼¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¡¢»àµî ¿ÆÂ²¤¬¸øÉ½¡ÖHIPHOP¤ò°¦¤·¡¢¤³¤ì¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¡¢À¸¤È´¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/08¡Û¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯42¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£11·î8Æü¡¢¿ÆÂ²¤¬¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó»àµî¡¢¿ÆÂ²¤¬Êó¹ð
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÉôSNS¤äÊóÆ»¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ ²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀèÆü¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ ¤³¤³¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¸Á°¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ ¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë ¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤É¤â¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤´¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ ¤³¤Î¤¿¤Ó¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢ ¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿¸Ê¿ÂÀ¤Ï¡¢HIPHOP¤ò°¦¤·¡¢¤³¤ì¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¡¢À¸¤È´¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬ËÂ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤ÈÁÛ¤¤¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢°äÂ²¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Û¤É´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¸Ê¿ÂÀ¤Î¿ÍÊÁ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤Ï2024Ç¯1·î31Æü°Ê¹ß¡¢ ÆÃÄê¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ï½êÂ°¤»¤ºÌµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á°»öÌ³½ê¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º¹¤·¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂ²°ìÆ±ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Î¹¹¿·¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¡¢¶áÆüÃæ¤ËÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯1·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëMC¥Ð¥È¥ë¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2005Ç¯¤Î¡ÖB-BOY PARK MC BATTLE¡×Í¥¾¡¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖULTIMATE MC BATTLE¡ÊUMB¡Ë¡×¤Ç2010Ç¯¤È2011Ç¯¤Ë»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÁ´¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥ê¥¢¡£2019Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢4¿ÍÁÈÂ¨¶½¥Ð¥ó¥É¡¦BUZZ LA ZARU O EMAI¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤äÁ´¹ñ¤Ç¤Î¥é¥Ã¥×¹ÖºÂ³«ºÅ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¥é¥Ã¥×¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
