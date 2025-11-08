「ゴジュウジャー」今森茉耶、“20歳未満での飲酒行為”で番組降板
テレビ朝日は11月8日、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演していた女優・今森茉耶（19歳）について、「20歳未満での飲酒行為があった」として降板を発表した。
番組公式サイトに掲載された「『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演者について」では、「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに20歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました。弊社としましても事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました」と報告。
そして「東映と共に再発防止に向けて誠実に対応すると共に、コンプライアンスの徹底を進めて参ります」とつづった。
また、今後の放送については「適切に対応して参ります」とのこと。最後は「視聴者の皆様並びに関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪している。
今森は2006年生まれ、宮崎県出身。「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」では一河角乃／ゴジュウユニコーン役（ブラック）を演じていた。
