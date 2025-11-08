未成年飲酒で「ゴジュウジャー」降板、今森茉耶が謝罪「自分の行動の重大さを痛感」
女優の今森茉耶（19歳）が11月8日、自身のInstagramを更新。未成年飲酒で「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）を降板、および事務所との契約が解除となったことについて謝罪している。
今森はこの日、Instagramで「このたびは、私の軽率な行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
そして「未成年でありながら飲酒をしてしまったことは、社会人として、また一人の人間として非常に恥ずべき行為であり、どのような理由であっても許されるものではありません。自分の行動の重大さを痛感し、深く反省しております」とつづり、「これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして出演作品や共演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めてお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。
また、「今回の件を通して、未熟であった自分自身を見つめ直し、信頼を裏切ってしまったことを重く受け止め、二度とこのようなことを起こさぬよう、誠実に生き方を見つめ直してまいります。このたびは誠に申し訳ございませんでした」とつづっている。
今森は2006年生まれ、宮崎県出身。「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」では一河角乃／ゴジュウユニコーン役（ブラック）を演じていた。
