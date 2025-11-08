俳優のティモシー・シャラメ(29)がヴォーグ誌12月号の表紙を飾り、インタビューに応じたが、交際中とされる実業家のカイリー・ジェンナー(28)との関係については「話すことは何もない」とコメントを控えた。２人の関係には破局説も浮上しており、ここ数カ月は公の場での姿が見られていない。



【写真】 ラブラブだった頃の２人 美男美女でお似合いだったのに

一方でティモシーは、自身の人生が新たな段階に入っていると語り、姉に子どもが生まれたことや、「デューン」シリーズで共演したゼンデイヤがトム・ホランドと婚約したことに触れた。将来的な父親願望についても「視野に入っている」とし、「子どもを持たないことを誇る友人の話を聞いて、正直ゾッとした」と率直な心情を明かした。



同誌によれば、ティモシーは「人間が存在する理由は繁殖にある」と考えているという。



２人は2023年１月、パリで行われたジャン＝ポール・ゴルチエのファッションショーで出会い、同年のビヨンセのコンサートでのキスを通じて交際を公にした。その後は授賞式やバスケットボール観戦、南仏での休暇など、注目のカップルとして話題を集めた。



しかし今年の夏は、ティモシーが「デューン 砂の惑星PART３」の撮影でハンガリーに滞在している間、カイリーはロサンゼルスで元パートナーでラッパーのトラヴィス・スコットの間にもうけた２人の子どもと過ごしており、２人の距離が取り沙汰されている。交際から２年以上が経つが、ティモシーはカイリーの家族を題材にしたリアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」に登場したことはなく、メットガラへの同伴や誕生日メッセージも公には行っていない。



（BANG Media International／よろず～ニュース）