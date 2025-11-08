辻希美、第5子出産後初の公の場 長女・希空からのサプライズに涙
タレントの辻希美が8日、都内で開催された書籍『杉浦家、7人生活スタートです。」発売記念会見に出席。長女・希空からの手紙を読んで涙を流した。
【写真】長女・希空からの手紙に涙する辻希美
本作は5人目の子どもを迎えた「辻ちゃんのすごすぎる日々」をつづった辻の最新著書。妊娠中のスペシャルマタニティカットや、夫・杉浦太陽と子どもたちからの辻へのメッセージ、長女・希空による杉浦家のおやつレシピ公開など、見どころが盛りだくさんの1冊となっている。
辻は第5子出産後初の公の場。辻は「第5子を出産して初めてのこういう場なんですけど、久しぶりでちょっと緊張しているので、お手柔らかにお願いします」とあいさつした。
夫婦仲や家族仲を良く保つ秘けつを聞かれると、辻は「よく会話をすることだと思います」と回答。続けて「夫婦で会話ももちろんするんですけど、最近は上（の子ども）3人が大きくなってきて、下が寝た後に5人で話す時間がすごく好きで。そういう時間が夫婦にとっても、家族にとっても子どもたちにとっても、大事なのかなと思います」と明かした。
会見では希空からの直筆の手紙がサプライズで贈られた。辻は「待って！ 無理」と驚き、読む前から感激している様子。手紙には辻への思いが存分につづられており、希空は「ママもつらい時や相談したいことがあったら、希空でよければなんでも聞くからいつでも頼ってね」とメッセージ。最後は「ずっとママのことが世界で一番大好きだよ。ママの子に生まれて幸せです」とつづっていた。
辻は「どうしたらいいですか、これ。待って、今日つけまつげなんです。まつげ取れちゃうんです。やばい」と涙。辻は「希空には本当に我慢させちゃってることとかがたくさんあって。今もそうだと思って」と吐露しつつ「早く出産を経験したことで、今本当にきょうだいみたいな関係性でいられるんですけど、同じ洋服を着たり一緒に展示会に行ったり、そういう時間が最高に幸せ」と語った。
辻は「自分の中で後悔したこととか、こうやったらよかったのに、って思ってたことを、希空の言葉が全部吹き飛ばしてくれて。私が今、子どもが5人いる中で子育てが楽しくできてるのは、パパのおかげでもあるんですけど、希空がいてくれているから」と告白。「夫婦で二人三脚なんですけど、夫婦と希空と三人四脚。本当に希空の力を借りてますけど、そこにも甘えて7人家族楽しく笑顔で過ごしていけたらなと思ってます」とほほ笑んだ。辻は「まさか、まさかです。本当にこういう場所でこういうのは、私、25年間仕事してきて初めてです」と驚きつつも喜んでいた。
