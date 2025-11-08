元ＨＫＴ４８で女優・歌手の田中美久が８日、都内で２０２６年のカレンダーイベントを行った。

自身にとって３度目のカレンダー。「２０２５年はいろんなことに挑戦させていただいた１年だったので、２０２６年も挑戦したいなという意味を込めて、いろんな国に一緒に旅に出かけているイメージをコンセプトにしました」と明かし、出来栄えについて「今までは９９点で、残り１点は伸びしろみたいな感じだったんですけど、今回は１００点満点中１００点」と胸を張った。

２３年末のＨＫＴ卒業後は、グラビアのほか日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」での女優業など多彩なジャンルで活躍。１０月にはソロデビューも発表された。「絶対に自分ではこうなるなんて想像もつかなかったお仕事とかがあったり、ファンの方にも『マルチに活躍するようになった』と言っていただけるくらいにはお仕事も頑張れるようになった。自分のやりたいことがたくさんかなった１年だと思いました」と充実の表情を見せていた。

ＨＫＴ加入当時は小学生だったが、今やすっかり２４歳の大人の女性に。「中学生とかの頃はメイクを落とさないで寝ても肌が荒れなかったんですけど、今すぐ肌に出ちゃったりだとかして…。身体的に大人になって疲れが出やすくなっちゃったんだなって感じる」と苦笑しつつ「その分美意識が上がりました。２週間に１回皮膚科に行くようにしたりだとか、毎日パックしたりしてます。昔だったらありえないんですけど…」と成長を実感していた。