¡¡¾ëÅçÌÐ¡¢¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å7¡§00¡Á¸å7¡§58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÌÚÂ¤¤ÎÁÝ½üµ¡¤Å¤¯¤ê¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡ªÌÚÂ¤¤ÎÁÝ½üµ¡ºî¤ê¤ËÄ©¤à¾ëÅçÌÐ¡õ¾¾ÅçÁï¡õ¹âÃÏÍ¥¸ã
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤òÌÚ¤À¤±¤Çºî¤ë¡ÖÌÚÂ¤DASH¡×Âè2ÃÆ¤Îº£²ó¤Ï¡¢¡ÖDASHÅç¤Î½®²°¤ËÁÝ½üµ¡¤¬¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾ëÅç¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤ÌÚÂ¤¤ÎÁÝ½üµ¡¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈÃ±ÆÈ½é»²²Ã¤Î¹âÃÏ¤Ï¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¡£¼ñÌ£¤Ç¥ì¥¶¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò¤¤¤¸¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡×¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¡£¿´¶¯¤¤Â¨ÀïÎÏ¸õÊä¤Ë¾ëÅç¤È¾¾Åç¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏºàÎÁÃµ¤·¤Î¤¿¤á¡¢»ÏÈ¯¤Î¿·´´Àþ¤Ç¿·³ã¸©¤Ø¡£¼è¤ê²õ¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÛÌó100Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¾æÉ×¤Ê¥Þ¥Ä¤ÎÌÚ¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¸ÅÌ±²È¤«¤é¡¢¸Åºà¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÃì¤ò¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¾ëÅç¤¬¼«¤é¥¯¥ì¡¼¥ó¤òÁà½Ä¤·¤Æ¸ÅÌ±²È¤ò²òÂÎ¡£¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÌÚºà¤ò¤Ä¤«¤à´°àú¤Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¤µ¤Ð¤¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡ª¡×¡Ö15ºÐ¤¯¤é¤¤¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡ª¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¾¾Åç¤È¹âÃÏ¡£¾ëÅç¤¬¤»¤Ã¤»¤È²òÂÎ¤ò¿Ê¤á¤ë´Ö¡¢2¿Í¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÚºà¤«¤éÍ¾Ê¬¤ÊÈÄ¤ä¥¯¥®¤ò¼è¤ê½ü¤¯ºî¶È¤ò¤¹¤ë¡£»öÌ³½êÆþ¤ê¤Ï¹âÃÏ¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¾¾Åç¤À¤¬¡ÖDASHÅª¤Ë¤ÏËÍ¤¬2Ç¯¤¯¤é¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤ËÏÃ¤¹¤â¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´·¤ì¤¿¹âÃÏ¤Ï¼êºÝ¤¬ÎÉ¤¯¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡ª¤³¤Ã¤Á¤¬¤³¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Î©¾ì¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¡¡ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È1»þ´Ö¡¢ºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¸Åºà¤Î²òÂÎ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¹âÃÏ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤ÌÚ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¤ªÊõ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÌÚºà¤òµÞ¤¤¤ÇÅìµþ¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¡ÈÌÚ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÌÚÂ¤¤ÎÁÝ½üµ¡¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÁÝ½üµ¡¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ë¤Î¤«¡£¾ëÅç¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÈëºö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥êÃ±°Ì¤ÎÄ¶Á¡ºÙ¤Êºî¶È¤â¡¢¥×¥í¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤¦¡£Ì£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ë¡¢¹âÃÏ¤Ï¡ÖDASH¤ËÍè¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¾Åç¤â°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ßÃ´Åö¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£·×17»þ´Ö¤ÎÂçÊ³Æ®¤ÎËö¡¢ÁÝ½üµ¡¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
