日頃目にすることが少ない海上保安庁の業務を知ってもらおうと、第10管区海上保安本部が巡視船による体験航海を行いました。



海上保安庁の業務を知ってもらおうと行われた「JCGクルーズ2025」。



ヘリコプター搭載型巡視船「あさなぎ」に、午後の部だけで県内外から公募で集まった約500人が乗船しました。



船内では制服の試着体験や、海上保安庁の公式キャラクター「うみまる」との記念撮影などが行われ、参加者たちは写真を撮りながら楽しんでいました。





さらに、巡視船やヘリコプターを使った救助訓練も実施されました。訓練ではヘリから機動救難士がロープを使って救助する人の体を固定し、ヘリに吊り上げました。そのほかテロリストが乗った不審な船を制圧する訓練も行われ参加者が熱心に見ていました。(参加者)「すごい至近距離で見て、普段見られないのでカッコよかった」(参加者)「いろんな方法で僕たちを守ってくれていると思った」(第十管区海上保安本部・枝村和茂総務部長)「日頃見ることのできない訓練を見て頂くことでより一層海上保安庁の業務に対する理解を深めてもらえたら」参加者にとって海上保安庁の仕事を知る貴重な機会になったようです。