¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌø¸¶²ÄÆà»Ò¡Ê39¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÀèÇÚ·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢2005Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿Ìø¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡ÖÀèÇÚ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢Ìø¸¶¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¸ÀµÚ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ËÃ£¤¬¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤µ¤ó¤È¤µ¡¢¥¿¥«¥È¥·¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿ÈÖÁÈ¡¢¤¢¤ì¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÄ¹Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë2ÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Ï¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ç·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌø¸¶¡£¡Ö³Î¤«¤Ç¤âÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊªÀ¨¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡£·ëº§¤·¤¿¤¤¤·¤¿¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢Èà¤Ë¡£Åö»þ¤Í¡¢Èà»á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¡¢¥¼¥¯¥·¥£ÃÖ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡È¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÃË¤Î¿Í¤Ï°ú¤¯¤«¤é¡£Á´Éô¡¢·ëº§¤Î¤±¤Î»ú¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤È¤«¡¢ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£