東京Ｖ、２戦連続無得点も１７試合目の無失点試合で福岡と０―０引き分け…城福浩監督「そこは彼らを褒めてやりたい」

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 東京Ｖ０―０福岡（８日・味スタ）

東京Ｖがホームで福岡と対戦し、０―０で引き分けた。

前節で２年連続Ｊ１残留が決まった中で迎えた一戦。東京Ｖは前半１分に裏に抜け出したＭＦ松橋が、シュートを放つもＧＫに防がれる。

前半１３分にはＦＷ染野がＧＫが前に出ているのを見ると、ハーフラインを越えた場所からロングシュートを狙う。さらに同２４分にはＭＦ内田のアーリークロスをＦＷ染野が頭で合わせるも惜しくも枠を外れてしまう。

前半は０―０で折り返し、後半開始からＦＷ白井を投入。後半１６分にＦＷ白井がミドルシュートを放つもゴールは捉えられず。後半２３分にＦＷ川崎が投入されるとさらに攻撃のギアが上がり、ＭＦ森田、ＭＦ深沢がシュートを放つも、福岡ＧＫ小畑にセーブされるなどゴールは奪えず。２戦連続無得点で、２戦ぶりの勝利とはならなかった。

試合後、城福浩監督は「サポーターの大きな後押しの中で喜び合いたかったですけど、それがかなわず残念です。本当に我々を鼓舞してくれる存在なので、次こそは一緒にという思いがより強まりました」と、冒頭でサポーターへの思いを明かした。

その後「前半はインテンシティーの高い守備は表現できたと思いますけど、ちょっとボールが足元につかないというか、落ち着く場面が少なかった。カウンターでチャンスの手前までは見せられたと思いますが、相手のＧＫとＤＦの間を横断するようなクロスが２、３回あったと思うので、あれはハードワークして、逆サイトが攻めなきゃいけなかった。マイボールの時間が短かったと感じている。後半はボールが落ち着くようになったので、あの２０分くらいで点を取りたかった。あそこでネットを揺らせないのは、今の我々の課題かなと思います。あと交代枠を残したまま終わったので、送り出してあげられない自分のアプローチの至らなさを感じました」と総括した。

それでも、ＧＫマテウス、ＤＦ宮原、林、谷口の３バックを中心とした守備はほとんど決定機を作らせず、今季１７試合目の無失点試合を完成させた。この点については指揮官も「完封をした試合が一つ増えたのはこのチームにとっては、守備的じゃない中で、失点ゼロの試合をこれだけ多く出来るのは、みんなのハードワークのたまものだと思うので、それは胸を張っていいと思いますし、そこは彼らを褒めてやりたい」とたたえた。