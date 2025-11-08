お笑いタレントのいとうあさこ（55）が8日、パーソナリティーを務める文化放送「ラジオのあさこ」（土曜前7・00）に出演。俳優の伊東四朗（88）との会話について話した。

番組では「名前」についての話題になり、自身と同じ名前の一般の人たちと対面したことがあるといういとうは「初めて会ったときに開口一番に“ごめんなさい”って言っちゃった。大丈夫でしたか？”みたいな」とした上で、「一番心配だったのは(同じ名前の人が)思春期に私が“浅倉南、40歳！”とかやっていて新体操やれとかね、あれが一番怖くて。1人いたんだよ、該当する年齢のいとうあさこさんが。“イジられましたけど楽しかったです”って言ってくれて…本当か嘘が分からないですよ」とコメント。

さらに、「この間、伊東四朗さんにお会いしたときも一言目が“いとうだ！”って言われて。嬉しいねああいうのね、まず名前を覚えていただいているのも嬉しいし『いとう族』だと思って。字は違えど」と明かし、「あれ、私の勘違いだったらごめんなさい。(伊東四朗の)本名が『藤』じゃない？“いや、東じゃないですか〜”って言ったらそう言われたような気がするけど…伊東四朗さんにお会いすると舞い上がっちゃうから」と振り返った。