お笑いコンビ「トミーズ」の雅が８日、毎日放送「せやねん！」に出演。ドジャースの連覇で幕を閉じた米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ）を回想した。

今年のポストシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の活躍もあり、日本でも連日盛り上がりを見せたが、雅は「もう、何週連続で『せやねん！』の裏やった？」とトホホ顔。

一方でＷＳ第７戦、９回裏のロハスの守備を振り返り「１アウト満塁のセカンドゴロのホームのアウト、ギリギリアウト。あれセーフやったらサヨナラやから。あれな満塁やったからＯＫやってん。一、三塁やったら、あれタッチしやなアカンから。そんなん考えたら、すごい試合やな〜」と舌を巻いた。

相方のトミーズ健が「オモロイところ、いっぱいあったもんな〜」と賛同すると、雅は「阪神とソフトバンクがアホみたいやった。あれと比べたら」とポツリ。

これには進行役の山中真アナも大慌てで「そんなことないです！ 日本のプロ野球もすごく楽しい。雅さん、一度怒られてください」とたしなめていた。

また、第７戦の２日後（現地時間３日）にはドジャースの優勝パレードが行われたが、これに健は「早かったな。すぐやったやん」と仰天。

雅は「ルールが違うらしいね。日本とアメリカと。すぐできんねんて」と指摘すると、「（阪神は）９月の７日に優勝決まってんで？ パレード、１１月２２日？ え！？」と両手で「Ｗｈｙ？」のポーズを作り、開催の遅さに疑問を投げかけた。