àÅ´¿Íá¾®¶¶·úÂÀ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÃø½ñ¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¹£°Ç¯Âå³°¹ñ¿ÍÎóÅÁ¡½¾®¶¶·úÂÀ¤¬Àï¤Ã¤¿ºÇ¹â¤ÎÃË¤¿¤Á¡½¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Æ»¾ìÏÀ¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï¡¢¾®¶¶¤¬£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤ËÁ´ÆüËÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²Àï¤·¤¿³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡¢¥Ù¥¤¥À¡¼¡¢¥Æ¥ê¡¼¡¦¥´¥Ç¥£¤é¶¯¹ë¤«¤é±£¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡¢à¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤ï¤»¼ÔáÁª¼ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢ÁíÀª£±£±£³¿Í¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î£±£±Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â»²²Ã¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ïÏÃ¤ò¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢àÎý½¬¤ÎÃîá¤À¤Ã¤¿¾®¶¶¤é¤·¤¯¡ÖÆ»¾ì¡×¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤âÅÇÏª¡£¡ÖÆ»¾ì¤È¤¤¤¦¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¯¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¤ÏÍ¥¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬Á´ÆüËÜ¤ÎÆ»¾ì¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤È¡£¡ÊÁ´ÆüËÜ¤Î¡ËÆ»¾ì¤Ï¤¤Ä¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¤È¡¢À¤´Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÁÊ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ãø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ï½ê¤ÇÁ´ÆüËÜÆ»¾ì¤Î¸·¤·¤µ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¶¶¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢ÁÏÀß¼Ô¤Î¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤«¤éÂ³¤¯¿·ÆüËÜÆ»¾ì¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´ÆüËÜÆ»¾ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«É½¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖËÍ¤¬Æ»¾ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÎý½¬¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥¸¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿·ÆüËÜ¤ÎÆ»¾ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¸·¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê½©»³¡Ë½à¤Ë¤·¤Æ¤âÂç¿¹¡ÊÎ´ÃË¡Ë¤È¤«¤â¡¢ÂÎ¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¤Ï²á¹ó¤ÊÎý½¬¤¬²Ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¼ã¼ê¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁêËÐ¤Î·Î¸Å¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡Ö¸Ô³ä¤ê¡×¤À¡£¾®¶¶¤â¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤Ï³«µÓ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢£±£°£°¥¥í°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤ËÇØÃæ¤«¤éºÇÂç£´¿Í¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¡Ö·ì´É¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¸Ô¤¬»ç¿§¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¸Ô³ä¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤á¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡ÖÎý½¬À¸¡×¡ÖÎ±³ØÀ¸¡×¤È¤·¤ÆÆ»¾ì¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¥«¡¼¥È¡¦¥Ù¥¤¥ä¡¼¡¢¥Þ¥¦¥Ê¥±¥¢¡¦¥â¥¹¥Þ¥ó¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¹¥ê¥ó¥¬¡¼¤é³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¡Ø¶ì¤·¤¤¡Ù¡Ø¤¤Ä¤¤¡Ù¡Ø¤ä¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤â¥±¥¢¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ù¥¤¥ä¡¼¤¬°ìÈÖµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Å´¿ÍÎ®¤ÎÎý½¬¤Ë²»¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ù¥¤¥ä¡¼¤È¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¥¶¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼ÄÉÅé¶½¹Ô¡Ê£²£°£±£¹Ç¯¡Ë¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¡£¾®¶¶¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡ÖÀèÀ¸¡ª¡¡ÀèÀ¸¡ª¡×¤È²û¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¤Ä¤¤¡Ù¤Èµã¤¤¤Æ¤â¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¡Ê¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»ØÆ³¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¢¤È¤ÏËÜ¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Å´¿Í¤Ï¡¢à»ØÆ³¼Ôá¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£