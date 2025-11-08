【7位〜12位】11月9日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蟹座
総合運：★★★☆☆
やると決めたら、とことん全力を出すことができる日です。まずは笑顔で挨拶をすると、協力してくれる人も集まってきそう。ただ、今日のうちに結果を出そうとしないことがポイント。長い目で見れば、最高のスタートになります。
相手がなにを考えているのか、なにを望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。
金運
魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。
ラッキーアイテム：付箋
ラッキーカラー：レッド
【8位】蠍座
総合運：★★★☆☆
ひとつの考えに偏ったり自分の感情を優先したりせず、バランスよく物事を見ることができる日です。だからこそ、重要なポイントを見極めたり、気づきがあったりするでしょう。すべての人に優劣をつけないことが、運気を生かすカギ。
恋愛運
「こうしてくれたらいいのに」「こうあってほしい」と、恋の相手への理想が高まる日。ただ、ありのままを受け入れようと心を切り替えれば、とてもやさしくなれる運気でもあります。「なにも変わらなくていいよ」と思ってみると◎。
金運
海外旅行やお金のかかる習いごとなど、少し大きな出費をしたくなりそうな運気です。｢自分を高めるための投資だ｣という勢いだけで決めるのは×。貯金や今後の収入なども冷静に考慮すると、金運全体がUPするヒントを発見できます。
ラッキーアイテム：ルームフレグランス
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】射手座
総合運：★★☆☆☆
ネガティブな発言は悪いものだ…と、考え過ぎないでください。今日は溜まる前に不満を聞いてもらうと、物事を前向きに受け止めることができて、順調に過ごせます。聞いてもらったら、相手の話にもたっぷりと耳を傾けるのがポイント。
恋愛運
ちょっとしたことがきっかけで、ケンカをしてしまうかも。腹が立つかもしれませんが「自分にも原因がある」と考えて、相手の立場から自分の発言や態度を振り返って。それを心がければ、絆が深まる仲直りができます。
金運
過去の失敗を振り返ってみると、今後さらに上手にお金と付きあっていくためのヒントを発見できる運気。さらに、今日新たな貯蓄計画を立てると、想像以上のペースでお金が貯まるかも。まずは、通帳などの記録を眺めてみて。
ラッキーアイテム：バスソルト
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
習慣になっていること、毎日するべきことを、いつもと同じようにこなしていくといい日です。「今日も、きちんとできた」という実感が、充実感をもたらしてくれます。靴をきれいに揃えたり磨いたりすると、運気アップ！
恋愛運
恋愛に関して「こうあるべき」「これはダメ」と考える必要はなし！今日は「恋を楽しもう！」という気持ちでいると、幸せな未来へとつながっていく運気です。まずは服装や髪型など、外見を「堅苦しくないように」と心がけると〇。
金運
｢10円くらい気にしなくていいか…｣などと、小さな金額をないがしろにせず、お金を心から大切にできる日です。少しでも｢高いな…｣と感じるものは、今日は買わないほうがよさそう。結果的に、自分の判断に自信を持つことができます。
ラッキーアイテム：歯ブラシ
ラッキーカラー：グレー
【11位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
毎日のように顔をあわせる人や、なんでも言いあえる親友が、とても頼りになりそう。弱音や悩みを聞いてもらうと、心が癒されるでしょう。また恩返しをするチャンスは巡ってきますから、今日は甘えてしまってOKです。
恋愛運
新たな恋につながる風が吹いてくる日！特に、家族や身内から紹介の話が舞い込んできたら、詳しく話を聞いてみて。最初は気が向かない話でも、いざ会ってみると理想の相手かも。また、恋の相談も、今日は家族にするのがオススメ。
金運
デリバリーの食事をしたり、上質なタオルを購入したりと、家での時間が充実することにお金を使うといい日。心が想像以上に満たされていきそうです。さらに、掃除などで家にいる時間を有効に使うと、金運がグンとアップ！
ラッキーアイテム：タオルハンカチ
ラッキーカラー：シルバー
【12位】獅子座
総合運：★☆☆☆☆
誰かの何気ない言葉が、心にグサッと刺さるかも。でも、相手には少しも悪気はないはずです。今日のところは、人と距離を置くのがベスト。音楽や読書、映画などをひとりで楽しむ時間をたくさん作ると、平和に過ごせるでしょう。
恋愛運
相手の言葉や態度に「どういう意味？」「こっちの気持ちを考えていない！」と感じてしまうかも。ただ、それを話題にするとギクシャクする恋愛運でもあります。友だちに聞いてもらって、心を落ち着かせるのがベスト。
金運
自分のお金の使い方を反省したり、｢自分はこの程度だ…｣と感じたりと、金銭面でマイナス思考になるかも。ただ、自分を責めなければ、大丈夫！ひとつでも自分を褒めれば、状況を大きく改善するアイディアが浮かんできそうです。
ラッキーアイテム：りんごのモチーフ
ラッキーカラー：ライトブルー