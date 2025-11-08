毒義母つきの浮気夫か、無職でギャンブル狂の夫…どちらの家庭が崩壊する？傍から見ただけでは正解がわからない「各家庭の事情」【作者に聞く】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』や『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し続ける漫画家・横山了一さん(@yokoyama_bancho)。今回は、書籍化された『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介する。
【漫画】崩壊する家族はどっち？本編を読む
一見幸せそうなセレブ家庭の薬師寺家は、夫の浮気疑惑が浮上し、一方、無職の夫が詐欺に巻き込まれる毒山(ぶすやま)家。二つの家庭の幸せと闇を描いた話題の漫画について、作者にインタビューした。
■「結末は決めてからスタート」夫の浮気と、詐欺に遭う無職夫
漫画のタイトル通り、二家族のどちらかが崩壊していくが、横山さんは「読めば読むほど結末が気になる本作だが、どちらの家庭が最終的に崩壊するのか結末はだいたい決めてからスタートした」と語る。
作品の各キャラクターの成長も感じられるストーリー展開だが、横山さん自身は「キャラクターの成長に関しては特に意識しておらず、物語を進めていくなかで横山さん自身も驚く展開になっていった」という。
一見幸せそうでも実は闇がある家庭の問題や、逆にお金がなくても幸せであるといった、傍から見ただけではわからない各家庭の実情が描かれている。どちらの家庭が崩壊するのか、ぜひ読んでほしい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。
【漫画】崩壊する家族はどっち？本編を読む
一見幸せそうなセレブ家庭の薬師寺家は、夫の浮気疑惑が浮上し、一方、無職の夫が詐欺に巻き込まれる毒山(ぶすやま)家。二つの家庭の幸せと闇を描いた話題の漫画について、作者にインタビューした。
漫画のタイトル通り、二家族のどちらかが崩壊していくが、横山さんは「読めば読むほど結末が気になる本作だが、どちらの家庭が最終的に崩壊するのか結末はだいたい決めてからスタートした」と語る。
作品の各キャラクターの成長も感じられるストーリー展開だが、横山さん自身は「キャラクターの成長に関しては特に意識しておらず、物語を進めていくなかで横山さん自身も驚く展開になっていった」という。
一見幸せそうでも実は闇がある家庭の問題や、逆にお金がなくても幸せであるといった、傍から見ただけではわからない各家庭の実情が描かれている。どちらの家庭が崩壊するのか、ぜひ読んでほしい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。