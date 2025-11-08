ボクシング元世界王者の長谷川穂積氏（44）が、8日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。現役時代の過酷な減量について言及した。

ともに番組に出演した八重樫東氏がボクサーの減量について「1カ月で10キロ弱落とす人が多い」と説明。続けて「でも、長谷川さんはそういうレベルではなくて」と振ると、長谷川氏は「僕、減量を忘れていた」と告白した。

番組MCの浜田雅功が「なんでやねん！アホ丸出しやん！」とツッコむ中、長谷川氏は「マネージャーにそろそろ減量しいよ、と言われて、それが計量の1週間前だったんですよ。体重を計ったら10キロくらいオーバーで。どうしようと思って」と当時を回想。

考えついたのが「酢だこダイエット」。「どこでもすぐ買えるもの、グラムが分かるもの、体にいい物は何やって考えた時に酢だこさん太郎っていう駄菓子。酢なんで体にいい」とし、1日に1〜3枚を食べ、1週間で体重を10キロ落としたことを明かした。

さらに、試合も判定勝ち。だが、「若かったからできた。今はできないです」と認めていた。