球団32年ぶりのワールドチャンピオンを逃したブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手が、日本時間8日に自身のSNSを更新。熱戦を終えたいま、心境を明かしました。

現在26歳のゲレロJr.選手は、ポストシーズン18試合で打率.397、8本塁打、15打点、OPS1.289を記録。最終第7戦でリードからドジャースに9回追いつかれ延長に投入した11回2塁打で出塁したゲレロJr.選手は塁上でベンチに向かって両手を振り上げチームを鼓舞しました。しかし試合に敗れたゲレロJr.選手はベンチで座り込んで涙。あと一歩で届かなかった悔しさをにじませました。

インスタグラムには、涙ぐむようなゲレロJr.選手の写真を公開。「私の人生を変えた年。永遠に額縁に収めておく年」とつづり、ファンや同僚、家族などへ感謝の言葉を記しました。

▽以下、SNS全文

2025年、永遠にブルージェイズの一員だと知った時、君が特別な存在になると確信していた。

言葉すら見つからない。私の人生を変えた年。意味がわからなかった日々を感謝するようになった年。永遠に額縁に収めておく年。

家族、ファンの皆さん、チームメイト、ブルージェイズ組織、そしてメジャーリーグベースボールへ

皆さんなしでは、この言葉は生まれなかった。

我々は生まれながらにして準備万全。今も準備は整っている。