【しずくちゃん×SKINNYDIP LONDON】Y2Kムード♡ポップアップ

ロンドン発の人気ブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」が、平成レトロブームで再び注目を集める「しずくちゃん」と夢のコラボレーション♡ Y2Kテイストにアレンジされたキラキラのアイテムが、2025年11月15日（土）からラフォーレ原宿で開催されるポップアップストアにて先行販売されます。懐かしさとトレンドを兼ね備えた特別なコレクションは必見です。

平成×Y2Kが融合♡しずくちゃんがロンドンブランドに登場



iPhone用ケース

ポーチ

ビーズフォンストラップ

「SKINNYDIP LONDON」が手がける今回のコレクションは、2000年代に大人気だった「しずくちゃん」を現代風にアップデート。

「しずくちゃん」「うるおいちゃん」「みるみるちゃん」の3キャラクターを、ホログラムやグリッターを使ったY2Kデザインで表現しています。

iPhoneケース（3,960円）をはじめ、ビーズフォンストラップ（2,420円）、ポーチ（2,860円）など、見た目の可愛さだけでなく使いやすさにもこだわったラインナップ。

平成世代には懐かしく、Z世代には新鮮に感じられる世界観が魅力です。

ラフォーレ原宿で先行販売！限定ポップアップに注目



ワイヤレスイヤホンケース

IDカードケース

「SKINNYDIP LONDON ポップアップストア in ラフォーレ原宿」は、2025年11月15日（土）から26日（水）まで開催。場所はラフォーレ原宿2F CONTAINERで、営業時間は11:00～20:00です。

11月15日（土）・16日（日）の11:00～15:00は事前予約制（Live Pocketにて）となり、混雑を避けながらゆっくりとお買い物が楽しめます。

日本限定のアイテムはどれも数量限定のため、完売前に早めのチェックがおすすめです♪

© Q-LIA

キラキラの“平成レトロ”で心ときめく時間を



SKINNYDIP LONDON×しずくちゃんのコラボは、ロンドン発のポップな感性と日本のキャラクター文化が融合した唯一無二のコレクション。

スマホケースからイヤホンケース（2,970円）、IDカードケース（2,750円）まで、どれもキラめく可愛さで気分が上がるアイテムばかり。

ラフォーレ原宿でのポップアップ限定販売なので、この冬は“平成レトロ×Y2K”の世界をぜひ体感してみてください♡