よーじや「ハッピーバッグ」発売決定！ “トートバッグ”や人気アイテムが詰まったお得な福袋
京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、11月30日（日）10時00分から、数量限定の福袋「よーじやハッピーバッグ」の事前予約受付を、公式オンラインショップなどで開始する。
【写真】約2万3000円（税込）相当！ セットされる豪華アイテム一覧
■販売は1人1点まで
今回登場するのは、「よーじや」の人気アイテム約2万3000円（税込）相当と、本商品でしか手に入らないグッズが詰まったお得な福袋。
グッズには、今年3月に誕生したコーポレートキャラクター“よじこ”がデザインされた「コットントートバッグ」と「缶バッジ」がそろう。
また、共通アイテムとして「su−ha ディープクレンジングジェル（メイク落とし）」や「あわ珠ネット」、入浴料などがセットされるほか、2タイプの詰め合わせも用意。“パターンA”は「ゆずつやや シャンプー」や「まゆごもり ボディソープ」、「ゆずつやや はんどくりーむ」、“パターンB”は「はなほのか ヘアコンディショナー」や「まゆごもり ハンドソープ」などのラインナップだ。
いずれも「よーじや」の人気香りシリーズがお得に楽しめる内容で、パターンAまたはパターンBのどちらが当たるかは届いてからのお楽しみとなっている。
なお、「よーじやハッピーバッグ」の事前予約受付は、ジェイアール京都伊勢丹オンラインストア、遠鉄百貨店オンラインストア、ながの東急百貨店ネットショッピング、いよてつ高島屋オンラインストアのほか、12月1日（月）〜12月31日（水）の期間は実店舗と大丸梅田店のポップアップショップ「よーじやふらっと」でも実施。店頭販売は、1月1日（木・祝）より「よーじ」や店舗といよてつ高島屋、阪神梅田本店 3階 ウエルネスイベント2で展開される。
