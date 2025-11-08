¡Ö¤Ç¤«!¤ä¤Ð!¡×Èï³²³ÈÂç¤ÇÏÃÂê¤Î¥¯¥Þ¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Î?¡×¥Û¥ê¥¨¥â¥óà¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂáÎÁÍýÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤¹¤¬´ñ¿©¥Ï¥ó¥¿¡¼!¡×¡Ö²¿¤«¤·¤é¤Î´ÁÊýÅª¸ú²Ì¤¢¤ê¤½¤¦¡×
¡Ö·ë¹½¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÏ¢Æü¡¢½ÐË×¤äÈï³²¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëà¤¢¤ëáÆ°Êª¤ò¿©ºà¤È¤·¤¿ÎÁÍý¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥°¥Þ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢X¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÄ¶¹âµé¿©ºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂ(·§¤Î¾¸)¤ò»È¤Ã¤¿¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸(52)=Ê¡²¬¸©È¬½÷»Ô½Ð¿È¡£
¡¡Ä´ÍýÁ°¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂ¤ò¤â¤Ã¤¿¡Ö¶äºÂ¡¦¤ä¤Þ¤ÎÊÕ¡×¤Î»³ÌîÊÕ¿Î¥·¥§¥Õ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç»®¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿Ä´ÍýºÑ¤ß¤Î¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂ¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆù¤Ð¤«¤ê¤ÇÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¤¤Á¤ó¤ÈÌîºÚ¤âÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö³Î¤«¥´¥ë¥´13¤ËËþ´ÁÁ´ÀÊ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ·§¤Î¼êÎÁÍý¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÄÞ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?¤½¤ì¤È¤â¾þ¤ê¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬´ñ¿©¥Ï¥ó¥¿¡¼!¡×¡Ö·ë¹½¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤«¤·¤é¤Î´ÁÊýÅª¸ú²Ì¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Î?¡×¡Ö¤Ç¤«!¤ä¤Ð!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£