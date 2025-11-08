Ãæ¹ñ¤ÎÄ¶¹âµé¿©ºà­à¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂ­­á¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍýÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸=2021Ç¯»£±Æ

¡Ö·ë¹½¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼

¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÏ¢Æü¡¢½ÐË×¤äÈï³²¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë­à¤¢¤ë­áÆ°Êª¤ò¿©ºà¤È¤·¤¿ÎÁÍý¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥Ò¥°¥Þ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢X¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÄ¶¹âµé¿©ºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂ­(·§¤Î¾¸)¤ò»È¤Ã¤¿¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸(52)=Ê¡²¬¸©È¬½÷»Ô½Ð¿È¡£

¡¡Ä´ÍýÁ°¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂ­¤ò¤â¤Ã¤¿¡Ö¶äºÂ¡¦¤ä¤Þ¤ÎÊÕ¡×¤Î»³ÌîÊÕ¿Î¥·¥§¥Õ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç»®¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿Ä´ÍýºÑ¤ß¤Î¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂ­¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆù¤Ð¤«¤ê¤ÇÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¤­¤Á¤ó¤ÈÌîºÚ¤âÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö³Î¤«¥´¥ë¥´13¤ËËþ´ÁÁ´ÀÊ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ·§¤Î¼êÎÁÍý¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÄÞ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?¤½¤ì¤È¤â¾þ¤ê¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬´ñ¿©¥Ï¥ó¥¿¡¼!¡×¡Ö·ë¹½¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤«¤·¤é¤Î´ÁÊýÅª¸ú²Ì¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Î?¡×¡Ö¤Ç¤«!¤ä¤Ð!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£