¡ÖÄï¤µ¤ó!?¡×¼¡»Ð¤ÏÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ä¥¬¥ó¥À¥àÀ¼Í¥¡¢Î¾¸ª¤Ë»Ðà·ÝÇ½°ì²È3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
»Ð2¿Í¤¬¸å¤í¤«¤éÌ©Ãå¡ª
¡¡Ä¹»Ð¤Ë¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼¡»Ð¤ËÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò»ý¤ÄÀ¼Í¥¤Îà·ÝÇ½°ì²È3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬SNS¤Ç¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐÄï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹»Ð¤Ç¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÅÚ²°±ê²À(33)¡¢¼¡»Ð¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±(30)¤òÎ¾¸ª¤Ë¤Î¤»¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÚ²°¿ÀÍÕ(29)¡£3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬Â·¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉ·à¡Ö¤Ü¤¦¤±¤ó¤ÎÀ±¡×¤Î·Î¸ÅÉ÷·Ê¤ò±ê²À¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄï¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À!? ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¤Î¥·¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¤Í¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿Äï¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¡×¤È6·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹)¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥·¥å¥¦¥¸¡¦¥¤¥È¥¦¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¿ÀÍÕ¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡ÖÀ¨¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐÄï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂÀË±¤Ï2011Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡×Ž¤14Ç¯¤Î¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢15Ç¯¤Î¡Ö¤Þ¤ì¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£É×¤Ï¡ÖGENERATIONS from EXILE TRIBE¡×¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¡£