2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡Îø¿ÍÌò¹¥±é¤«¤é4Ç¯¡Ä¡£32ºÐÇÐÍ¥¤È28ºÐ½÷Í¥¤¬²£¤ËÊÂ¤Öà¿ÆÌ©2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×(TBS)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Îø¿Í¤ÈÇË¶É¤·¤¿³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄÌÈÎ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÇðÁÒÄØ¤ò±é¤¸¤ëÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡£¥É¥é¥Þ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¤ª2¿Í¡×¡Ö¤ª2¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸À¤âÀ¨¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡ÁÆ±»Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¶¦±é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«ËÜÅö¤Î¿ÆÍ§¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤ÈÃæ¾ò¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÎø¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¡£2021Ç¯¤Ëseason1¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢season2¤«¤éseason5¤Þ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£