おぎやはぎの小木博明が６日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ おぎやはぎのメガネびいき」に出演した。

この日は米大リーグ・ワールドシリーズ（ＷＳ）を制し、２年連続で世界一となったドジャーズの話題に。ＷＳのＭＶＰに輝いた山本由伸、大谷翔平、佐々木朗希ら、日本人選手の活躍を喜ぶ一方で、小木は「今永選手とかがＦＡになるんでしょ？ドジャースにいくとかいう話もあるんでしょ？でもいってほしくないんだよね、オレの気持ち的には」と、カブスからＦＡとなった左腕について切り出した。

相方の矢作兼から「なんで？」と問われ、「日本人が多すぎる。なんか嫌じゃない？日本人多いの、チームに。本当は２人でいいなと思う。３人でも多いなと思う」と、理由を語った。

その意見に矢作も「オレも（加入が）嫌な理由が一個あって。日本人だらけになると、ドジャースがアメリカで嫌われそうな気がする」と続くと、小木は「一緒！一緒じゃん！」と、大興奮。「今永選手がきて、４人になったらやばいよ、叩かれると思うよ。さすがに」と、心配した。

矢作の「アメリカ人ってアメリカが強いものが好きじゃん、そもそも」という分析に同意しながら、「今回も日本人３人がすごかったからさ、変なこと言われ始めてくるんじゃないか、みたいなね。優勝してうれしいんだけど、日本人が活躍しすぎちゃって、あまりにも」と、語っていた。