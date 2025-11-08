タイ国籍の少女（１２）がマッサージ店で働かされていた事件で、少女が警視庁に対し、「母親から稼いだ金の全額を店に渡すよう指示された」と説明していることが、警視庁幹部への取材でわかった。

店は、少女が客に性的サービスをして得た売上金を母親側と折半していたという。同庁は背後に人身取引の仲介業者がいるとみている。

同庁は４日、東京都文京区湯島の個室マッサージ店で７月下旬までの約１か月間、１５歳未満の少女に接客させたとして、同店経営者の細野正之容疑者（５１）を労働基準法違反（最低年齢）容疑で逮捕した。

同庁幹部によると、少女は６月２７日、１５日間の短期滞在の在留資格で母親と来日。そのまま母親に店に連れて来られ、客への性的サービスを教えられた。母親は翌日に姿を消し、少女は店の台所の隅で寝泊まりしながら、３３日間で男性客約６０人を相手にしていた。

母親は７月１０日に店に現れ、少女に「迎えに来るまで働いて待っていて」と言い残し、翌日に出国した。

少女が稼いだ約６３万円は細野容疑者が全額を受け取り、母親の関係者名義の口座に半分が振り込まれていた。少女は８月から別の風俗店で働いていたが、この店も、母親がＳＮＳを通じて少女に紹介したという。

少女は９月１６日に東京出入国在留管理局に助けを求め、保護された。タイでは母方の祖父母に妹とともに預けられ、中学校に通っていたという。日本語は話せなかった。警視庁に対し、「出頭は怖かったが、どうしても帰りたかった。母親はこれまで日本を拠点にシンガポールや台湾などで性的サービスの仕事をしていた。ほとんど一緒に生活したことはなかった」と話しているという。