ラッパーの晋平太さんが亡くなったことがわかりました。親族が本人のXで訃報を伝えています。

【写真を見る】【 訃報 】ラッパー・晋平太さん 親族が本人Xで永眠を伝える 「HIPHOPを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした」

Xでは「先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と報告。ファンや関係者に感謝を綴っています。







また「一部SNSや報道で取り上げられております件」「多くの方々からご心配の声をいただき」「ご報告させていただく運びとなりました」としていて、亡くなってから訃報までに間があったものと思われます。

訃報では「晋平太は、HIPHOPを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした」と振り返り「彼が紡いだ言葉と想いが、皆さまの心に少しでも残ってくれたなら、遺族としてこれほど嬉しいことはございません」と綴っています。

晋平太さんは、2023年11月3日に自身のXで「11/4(土)に開催される“Lyricist Lounge"に出演を予定しておりましたが、本人の体調不良により出演を辞退させて頂くことになりました」と報告。同月22日に同じく自身のXで「晋平太は体調不良の為、ライブ活動をお休みさせて頂いております」と、スタッフ名で報告していました。









今回のX更新は、それ以来のものとなりました。訃報では「この投稿をもちまして本アカウントの更新は終了し、近日中に閉鎖させていただきます」と知らせています。

【担当：芸能情報ステーション】