８日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）に、タレントの藤本美貴が出演。番組リポーターの榎本ゆいなのインタビューを受け、アイドル時代の“武勇伝”などを語った。

２００２年にソロでデビューし、同年のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場。しかし、「紅白の帰りに事務所に連れて行かれて、モーニング娘。に入りますと言われた。ソロで頑張っていこうと１年前に思ったのに…急にでびっくりしましたね。でも拒否権はなかったです」と、モー娘。加入を振り返った。

ここで、榎本から「ダンスレッスンの先生に、あることを言ったんですよね？」と問われた藤本は「はい。私、全然やる気なくなかったのに『やる気ないんだったら、藤本下げるよ』って言われたんで、『いいですよ。私、どこでも目立てるんで』って」と、当時から健在だった“ミキティ節”を明かした。

「私、たたかれればたたかれるほど強くなるタイプ。反骨心で生きてるから」と自らの性格と分析した。

また、夫・庄司智春からのプロポーズについても説明。「私、ひまわりが好きなんですけど、ひまわり畑に連れてってくれて、庄司さんがお弁当作ってくれたんですね。そこでプロポーズしようと思ったらしくて。でも、観光地だからすごく人がいて、何も言えなくて。帰りに花火しない？ってなって、多摩川の花火できるところに行って、その帰りに『ねえ、結婚しよ！』って言われたんです。『いいよ』って言って」と明かした。

しかし、「でも、『語り継がれるようなプロポーズされたいからやり直して』って言って」と、ここでもまた“ミキティ節”がさく裂。「キティちゃんが好きだからミキティなので、サンリオピューロランドでやり直してくれて、キティちゃんが指輪持って待ってて」と、やり直しプロポーズの様子も語った。