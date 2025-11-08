明日9日は、西日本付近と日本海北部をそれぞれ別の低気圧が東へ進み、全国的に雨が降るでしょう。北日本では大気の状態が非常に不安定となるため、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意が必要です。また、関東から東海では、最高気温が今日8日より低く、昼間でも肌寒さがありそうです。

明日9日 全国的に雨 九州北部は局地的に激しく降るおそれ

明日9日は、西日本付近と日本海北部を、それぞれ別の低気圧が前線を伴って東へ進み、全国的に雨となる見込みです。





西日本では早い時間から雨が降り始め、九州北部では午前中は局地的に雷を伴い激しい雨となるおそれがあります。近畿でも太平洋側を中心に雷雨となる所があるでしょう。東日本では、日中から夜にかけて断続的に雨が降り、雨脚が強まることもある見込みです。関東や北陸では雷を伴う所があるでしょう。北日本は、お昼頃から次第に雨となる所が多く、雷雨となる所もある見込みです。南西諸島は、おおむね晴れますが、にわか雨の所があるでしょう。

北日本は落雷・突風・ひょうに注意

北日本では、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、低気圧が近づく明日9日の午後から10日(月)にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。ザっと急に雨脚が強まったり、雷雨となる所があるでしょう。急な強い雨や竜巻などの激しい突風、落雷に注意が必要です。発達した積乱雲が近づく兆しがみられたら、丈夫な建物内に移動するなど、安全を確保するようにしてください。また、ひょうが降るおそれもあるため、農作物の管理に注意が必要です。

関東〜東海は前日より気温低下 昼間もヒンヤリ肌寒い

北海道から東北は、上空の寒気が抜けるため、明日9日は今日8日より、気温の上がる所が多い見込みです。札幌の日中の最高気温は10℃の予想で、前日より8℃も高くなるでしょう。仙台は、前日より1℃高い14℃の見込みです。



関東から東海では、冷たい雨の影響で、今日8日よりも明日9日の方が気温が上がりにくい見込みです。最高気温は、東京都心では前日より5℃低い13℃、名古屋は前日より3℃低い16℃の予想です。昼間でも空気がヒンヤリして、肌寒く感じられるでしょう。明日9日は、暖かい服装でお出かけください。



西日本から南西諸島では、明日9日の最高気温は、今日8日と大きく変わらない所が多い見込みです。大阪は20℃、福岡は22℃、那覇は29℃まで気温が上がるでしょう。